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Идентифицировали еще одного оккупанта-насильника

Ирина БалачукВторник, 17 мая 2022, 11:40
20-летний Булат Фассахов. Фото с Facebook Венедиктовой

Правоохранители установили личность еще одного оккупанта, который насиловал женщин в Киевской области, – им оказался 20-летний радиотелефонист 30-й отдельной мотострелковой бригады Булат Фассахов.

Источник: генеральная прокурорка Ирина Венедиктова в Facebook, СБУ

Прямая речь Венедиктовой: "Идентифицирован еще один подозреваемый в насилии над женщинами в Киевской области. Это уже второй разоблаченный российский насильник – 20-летний Булат Фассахов – радиотелефонист гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ". 

 
Насильник Булат Фассахов
Фото СБУ

Детали: По словам генпрокурорки, Киевская областная прокуратура совместно с СБУ разоблачили оккупанта и сообщили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Венедиктова добавила, что в марте Фассахов вместе с сослуживцем ворвались в частный дом в селе Броварского района. Он приказал сообщнику закрыть всех жильцов дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, Фассахов ее изнасиловал.

Через несколько дней военное преступление повторилось. Этот же военнослужащий вместе с еще тремя зашли уже в другой дом. Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством.

Венедиктова сообщила, что установление личностей остальных причастных к этим зверствам продолжается.

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В СБУ добавили, что Фассахов – уроженец Татарстана.

Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений.

"Если вы узнали подозреваемого или имеете информацию о причастности этого военнослужащего ВС РФ или его сообщников к другим военным преступлениям – сообщайте на наш единый доказательный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053- 04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", – подытожила генпрокурорка.

СБУ отмечает, что установила уже 1 140 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области.

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Темы: Офис генпрокурораРосcиявойна
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