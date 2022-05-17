Миколаїв обстріляли забороненими касетними боєприпасами – ОГП
Вівторок, 17 травня 2022, 12:15
Російські окупанти обстріляли Миколаїв забороненими касетними боєприпасами – прокуратура розпочала розслідування.
Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram
Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)".
Деталі: За даними слідства, 16 травня російські війська обстріляли один із районів міста Миколаєва, використавши заборонені міжнародними нормами касетні боєприпаси.
Внаслідок обстрілу один чоловік отримав осколкові поранення.
Також зафіксовано факти ураження житлових будинків, автотранспорту та об'єктів міської інфраструктури.