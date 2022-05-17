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Николаев обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами – ОГП

Ирина БалачукВторник, 17 мая 2022, 12:15
Фото ОГП

Российские оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами – прокуратура начала расследование.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)".

Детали: По данным следствия, 16 мая российские войска обстреляли один из районов города Николаева, использовав запрещенные международными нормами кассетные боеприпасы.

В результате обстрела один мужчина получил осколочные ранения.

Также есть факты повреждения жилых домов, автотранспорта и объектов городской инфраструктуры.

Темы: НиколаеввойнаОфис генпрокурора
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