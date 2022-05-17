Николаев обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами – ОГП
Вторник, 17 мая 2022, 12:15
Российские оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными боеприпасами – прокуратура начала расследование.
Источник: Офис генпрокурора в Telegram
Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)".
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Детали: По данным следствия, 16 мая российские войска обстреляли один из районов города Николаева, использовав запрещенные международными нормами кассетные боеприпасы.
В результате обстрела один мужчина получил осколочные ранения.
Также есть факты повреждения жилых домов, автотранспорта и объектов городской инфраструктуры.
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