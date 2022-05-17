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Міністри фінансів G7 планують 15 млрд євро допомоги Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 15:55
Міністри фінансів G7 планують 15 млрд євро допомоги Україні – ЗМІ
фото ілюстративне: getty images

Міністри фінансів країн Групи семи хочуть домовитися про пакет допомоги Україні на 15 мільярдів євро на зустрічі в Бонні цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високопоставлений урядовець Німеччини у коментарі Reuters.

Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від позик, не потрібно повертати, сказав чиновник, додавши, що допомога потрібна, оскільки доходи України впали.

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Сполучені Штати вже запропонували надати половину допомоги у вигляді грантів на суму 7,5 мільярдів доларів, додав чиновник, зазначивши, що міністри G7 хочуть узгодити спільне комюніке на своїй зустрічі.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі міністрів фінансів G7 цього тижня країни Групи семи хочуть ініціювати бюджетну підтримку України на суму майже 30 мільярдів євро.

Нагадаємо, країни G7 пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію Росії, продовжити постачання зброї Україні та працювати над зменшенням глобальної нестачі продовольства, спричиненої війною.

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Теми: G7економікагрошівійна
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