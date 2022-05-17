Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністри фінансів G7 планують 15 млрд євро допомоги Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 15:55
фото ілюстративне: getty images

Міністри фінансів країн Групи семи хочуть домовитися про пакет допомоги Україні на 15 мільярдів євро на зустрічі в Бонні цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив високопоставлений урядовець Німеччини у коментарі Reuters.

Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від позик, не потрібно повертати, сказав чиновник, додавши, що допомога потрібна, оскільки доходи України впали.

Сполучені Штати вже запропонували надати половину допомоги у вигляді грантів на суму 7,5 мільярдів доларів, додав чиновник, зазначивши, що міністри G7 хочуть узгодити спільне комюніке на своїй зустрічі.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі міністрів фінансів G7 цього тижня країни Групи семи хочуть ініціювати бюджетну підтримку України на суму майже 30 мільярдів євро.

Нагадаємо, країни G7 пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію Росії, продовжити постачання зброї Україні та працювати над зменшенням глобальної нестачі продовольства, спричиненої війною.

Теми: G7економікагрошівійна
Головне сьогодні

ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО

У ВООЗ хвилюються, що Маріуполем може поширитись холера

Віцепрем'єр РФ приїхав на Херсонщину нав’язувати "російську сім'ю"

Відбудова в обмін на реформи: ЗМІ розкрили план ЄС з повоєнного відновлення України

ВІДЕОБілецький щодо захисників "Азовсталі": вони на місці зі зброєю в руках

Зеленський обговорив із Макроном порятунок військових із "Азовсталі"

Усі новини...
G7
G7 обіцяє ізолювати Росію та дати Україні "скільки потрібно" зброї
Країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро – ЗМІ
Кулеба закликав G7 до конфіскації активів РФ на користь відбудови України
Останні новини
00:34
Дефолт все ближче: США введуть нові обмеження на держборг РФ – Bloomberg
00:11
Чехія хоче продовжити надзвичайний стан через біженців з України
00:09
Повністю знищені або законсервовані: в SCM Ахметова оцінили збитки
23:54
Зеленський: Ракетні обстріли – спроба РФ компенсувати провали на сході та півдні
23:41
ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО
23:16
Deutsche Bahn допомагає експортувати українське зерно
23:00
ВІДЕОЗеленський процитував Чапліна на Каннському кінофестивалі: зал аплодував стоячи
22:55
Росія хоче вийти з СОТ та ВООЗ
22:48
У Харкові за день жодного обстрілу, в області є поранений
22:42
Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї
Усі новини...