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Министры финансов G7 планируют 15 млрд евро помощи Украине – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 15:55
фото иллюстративное: getty images

Министры финансов стран Группы семи хотят договориться о пакете помощи Украине на 15 миллиардов евро на встрече в Бонне на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил высокопоставленный чиновник Германии в комментарии Reuters.

Пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием преимущественно в виде грантов, которые, в отличие от ссуд, не нужно возвращать, сказал чиновник, добавив, что помощь нужна, поскольку доходы Украины упали.

Соединенные Штаты уже предложили оказать половину помощи в виде грантов на сумму 7,5 миллиарда долларов, добавил чиновник, отметив, что министры G7 хотят согласовать совместное коммюнике на своей встрече.

Ранее сообщалось, что на встрече министров финансов G7 на этой неделе страны Группы семи хотят инициировать бюджетную поддержку Украины на сумму около 30 миллиардов евро.

Напомним, страны G7 пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и работать над уменьшением глобальной нехватки продовольствия, вызванной войной.

Темы: G7экономикаденьгивойна
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