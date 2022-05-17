Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурор Міжнародного кримінального суду направив в Україну найбільшу в історії групу слідчих

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 17:00

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив у вівторок, що направив в Україну групу з 42 слідчих, судових експертів і допоміжного персоналу для розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Хана, яку оприлюднила пресслужба суду.

"Я можу підтвердити, що сьогодні мій офіс направив в Україну групу з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для просування наших розслідувань злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, та надання підтримки українській національній владі. Це найбільше польове розгортання мого офісу з моменту його створення", - повідомив Хан.

Він подякував нідерландській владі за відрядження значної кількості голландських національних експертів до його офісу на підтримку цієї місії. 

Під час цієї місії офіс прокурора Міжнародного кримінального суду зосередиться на низці основних цілей, спрямованих на прискорення його незалежних розслідувань та посилення синергії слідчих дій з національними органами влади на місцях в Україні.

"Направивши групу слідчих, ми ще більше розширимо провідну розробку і зберемо свідчення, що стосуються військових нападів, які можуть бути злочинами за Римським статутом. Завдяки тісній співпраці з українською владою наші судово-медичні експерти складуть карту існуючих дій національних слідчих на місці злочину, щоб відстежити робочі процеси та посилити ланцюжок зберігання незаперечних доказів", - наголошується у заяві.

Розгорнута команда також співпрацюватиме з групою французьких експертів-криміналістів на місцях в Україні, щоб забезпечити безперервність та продовження їхньої роботи щодо ідентифікації останків, балістичного аналізу та збереження судово-медичних доказів. 

ВІДЕО ДНЯ

Вони також співпрацюватимуть з командами, розгорнутими іншими державами в Україні.

"Зараз, як ніколи, нам потрібно показати закон в дії. Важливо, щоб ми продемонстрували постраждалим та сім’ям жертв, що міжнародне право має відношення до їхнього досвіду, що ідеали Римського статуту можна значуще застосовувати, щоб принести їм певну міру заспокоєння через судовий процес", - заявив Карім Хан.

Раніше Міжнародний кримінальний суд приєднався до команди, яка розслідує звинувачення у воєнних злочинах в Україні.

Нагадаємо, 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні.

13 квітня головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу та Бородянку, у звільнених від окупації містах почали роботу експерти суду.

Теми: криміналпрокуратуравійнаБуча
Головне сьогодні

ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО

У ВООЗ хвилюються, що Маріуполем може поширитись холера

Віцепрем'єр РФ приїхав на Херсонщину нав’язувати "російську сім'ю"

Відбудова в обмін на реформи: ЗМІ розкрили план ЄС з повоєнного відновлення України

ВІДЕОБілецький щодо захисників "Азовсталі": вони на місці зі зброєю в руках

Зеленський обговорив із Макроном порятунок військових із "Азовсталі"

Усі новини...
кримінал
У супермаркеті США чоловік відкрив стрілянину, щонайменше 10 загиблих
У Києві з початку вторгнення РФ наполовину знизилася злочинність
На Прикарпатті поліцейські затримали "вора в законі" із санкційного списку РНБО
Останні новини
01:30
У Держдепі не бачать підстав для розмов із Лавровим
00:29
Макрон — Зеленському: У червні Єврорада розгляне заявку України на членство в ЄС
00:11
Чехія хоче продовжити надзвичайний стан через біженців з України
00:09
Повністю знищені або законсервовані: в SCM Ахметова оцінили збитки
23:54
Зеленський: Ракетні обстріли – спроба РФ компенсувати провали на сході та півдні
23:41
ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО
23:16
Deutsche Bahn допомагає експортувати українське зерно
23:00
ВІДЕОЗеленський процитував Чапліна на Каннському кінофестивалі: зал аплодував стоячи
22:55
Росія хоче вийти з СОТ та ВООЗ
22:48
У Харкові за день жодного обстрілу, в області є поранений
Усі новини...