Прокурор Международного уголовного суда направил в Украину самую большую в истории группу следователей

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил во вторник, что направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Хана, которое обнародовала пресс-служба суда.

"Я могу подтвердить, что сегодня мой офис направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для продвижения наших расследований преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, и оказания поддержки украинским властям. Это самое большое полевое развертывание с момента создания офиса", – сообщил Хан.

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Он поблагодарил нидерландские власти за командировку значительного количества голландских национальных экспертов в его офис в поддержку этой миссии.

В ходе миссии офис прокурора Международного уголовного суда сосредоточится на ряде целей, направленных на ускорение его независимых расследований и усиление синергии следственных действий с национальными органами власти на местах в Украине.

"Направив группу следователей, мы еще больше расширим ведущую разработку и соберем показания, касающиеся военных нападений, которые могут быть преступлениями согласно Римскому статуту. Благодаря тесному сотрудничеству с украинскими властями наши судебно-медицинские эксперты составят карту существующих действий национальных следователей на месте преступления, чтобы отследить рабочие процессы и усилить цепочку сохранения неопровержимых доказательств", - отмечается в заявлении.

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Развернутая команда также будет сотрудничать с группой французских экспертов-криминалистов на местах в Украине, чтобы обеспечить непрерывность и продолжение их работы по идентификации останков, баллистического анализа и сохранения судебно-медицинских доказательств.

Они будут также сотрудничать с командами, развернутыми другими государствами в Украине.

"Сейчас как никогда нам нужно показать закон в действии. Важно, чтобы мы продемонстрировали пострадавшим и семьям жертв, что международное право имеет отношение к их опыту, что идеалы Римского статута можно значимо применять, чтобы принести им определенную меру успокоения через судебный процесс", - заявил Карим Хан.

Ранее Международный уголовный суд присоединился к команде, расследующей обвинения в военных преступлениях в Украине.

Напомним, 2 марта Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных преступлений, совершенных в Украине.

13 апреля главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил Бучу и Бородянку, в освобожденных от оккупации городах начали работу эксперты суда.