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У Латвії звинуваченого у шпигунстві на користь РФ засудили на 5 років

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 17:26
фото ілюстративне: unsplash

За шпигунство на користь Росії суд Відземського передмістя Риги у вівторок засудив місцевого жителя Валентина Фролова до п'яти років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Вирок був оприлюднений на закритому засіданні. Фролов засуджений за незаконне збирання інформації та її передачу безпосередньо іноземним розвідувальним службам. Дані обвинувачений збирав за завданням розвідки.

У рахунок терміну буде зараховано час, який чоловік провів під вартою – шість місяців.

До оголошення вироку суд не змінив запобіжний захід, призначений обвинуваченому – заставу. Крім того, було застосовано додатковий захід безпеки – заборону залишати країну.

Підприємець Валентин Фролов, який у 80-ті роки служив у радянській армії, тривалий час шпигував на користь Росії. Зі звіту Служби держбезпеки можна зробити висновок, що Фролов збирав відомості про прибуття сил НАТО та їх розміщення в Балтії, про аеропорти, що використовуються для військової логістики, можливості захисту Латвії та внутрішньої політики.

Минулого року як запобіжний захід для нього був обраний арешт, проте адвокат обвинуваченого Егон Русановс наполіг на звільненні під заставу. Нещодавно суддя Бірута Хорвун звільнила Фролова під заставу в розмірі 30 000 євро.

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Теми: ЛатвіяРосіяшпигунствосуд
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