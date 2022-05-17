В Латвии обвиняемого в шпионаже в пользу РФ осудили на пять лет

За шпионаж в пользу России суд Видземского предместья Риги во вторник приговорил местного жителя Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Приговор был обнародован на закрытом заседании. Фролов осужден за незаконный сбор информации и ее передачу непосредственно иностранным разведывательным службам. Данные обвиняемый собирал по заданию разведки.

В счет срока будет засчитано время, которое мужчина провел под стражей – шесть месяцев.

До оглашения приговора суд не изменил меру пресечения, назначенную обвиняемому – залог. Кроме того, была применена дополнительная мера безопасности – запрет покидать страну.

Предприниматель Валентин Фролов, в 80-е годы служивший в советской армии, долгое время шпионил в пользу России. Из отчета Службы госбезопасности можно сделать вывод, что Фролов собирал сведения о прибытии сил НАТО и их размещении в Балтии, об аэропортах, используемых для военной логистики, возможности защиты Латвии и внутренней политике.

В прошлом году в качестве меры пресечения для него был избран арест, однако адвокат обвиняемого настоял на освобождении под залог. Недавно судья Бирута Хорвун выпустила Фролова под залог в размере 30 000 евро.