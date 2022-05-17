Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Латвии обвиняемого в шпионаже в пользу РФ осудили на пять лет

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 17:26
фото иллюстративное: unsplash

За шпионаж в пользу России суд Видземского предместья Риги во вторник приговорил местного жителя Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Приговор был обнародован на закрытом заседании. Фролов осужден за незаконный сбор информации и ее передачу непосредственно иностранным разведывательным службам. Данные обвиняемый собирал по заданию разведки.

В счет срока будет засчитано время, которое мужчина провел под стражей – шесть месяцев.

До оглашения приговора суд не изменил меру пресечения, назначенную обвиняемому – залог. Кроме того, была применена дополнительная мера безопасности – запрет покидать страну.

Предприниматель Валентин Фролов, в 80-е годы служивший в советской армии, долгое время шпионил в пользу России. Из отчета Службы госбезопасности можно сделать вывод, что Фролов собирал сведения о прибытии сил НАТО и их размещении в Балтии, об аэропортах, используемых для военной логистики, возможности защиты Латвии и внутренней политике.

В прошлом году в качестве меры пресечения для него был избран арест, однако адвокат обвиняемого настоял на освобождении под залог. Недавно судья Бирута Хорвун выпустила Фролова под залог в размере 30 000 евро.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛатвияРосcияшпионажсуд
Главное сегодня

СМИ выяснили, что хочет Турция за снятие вето на расширение НАТО

ВОЗ волнуется, что Мариуполем может распространиться холера

Вице-премьер РФ приехал в Херсонскую область навязывать "российскую семью"

Восстановление в обмен на реформы: СМИ раскрыли план ЕС по послевоенной отстройке Украины

ВИДЕОБилецкий касательно защитников "Азовстали": они на месте с оружием в руках

Зеленский обсудил с Макроном спасение военных из "Азовстали"

Все новости...
Латвия
Латвия запретила транзит военных грузов из Беларуси по железной дороге
В Риге таки снесут советский монумент, за который РФ угрожала Латвии
Латвия заблокирует "Вконтакте" и "Одноклассники"
Последние новости
02:00
СМИ: США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна
01:30
В Госдепе не видят оснований для разговоров с Лавровым
00:29
Макрон — Зеленскому: В июне Евросовет рассмотрит заявку Украины на членство в ЕС
00:11
Чехия хочет продолжить чрезвычайное положение из-за беженцев из Украины
00:09
Полностью уничтожены или законсервированы: в SCM Ахметова оценили убытки
23:54
Зеленский: Ракетные обстрелы – попытка РФ компенсировать провалы на востоке и юге
23:41
СМИ выяснили, что хочет Турция за снятие вето на расширение НАТО
23:16
Deutsche Bahn помогает экспортировать украинское зерно
23:00
ВИДЕОЗеленский процитировал Чаплина на Каннском кинофестивале: зал аплодировал стоя
22:55
Россия хочет выйти из ВТО и ВОЗ
Все новости...