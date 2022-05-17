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Викрито мережу російських агенток, які мали допомогти ДРГ у Миколаєві - СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 17 травня 2022, 17:45
фото СБУ

Служба безпеки Ураїни заявляє, що знешкодила агентурну мережу РФ, яка мала забезпечити проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Миколаїв.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "Встановлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з числа місцевих жителів".

Деталі: Агентурну групу складали жінки – колишні українські військовослужбовиці з підрозділів, дислокованих у регіоні.

Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисниці намагалися "в темну" використовувати чинних військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.

За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

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Після "успішного" виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим – обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини, вказує Дехтяренко.

В ході слідчо-оперативних дій в обласному центрі було затримано активних учасників ворожої групи.

Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили:

▪️засоби зв’язку,

▪️флеш-накопичувачі з доказами підривної діяльності,

▪️гроші, виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів.

 

Наразі затриманим повідомлено про підозру в державній зраді. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Тривають невідкладні заходи для встановлення місцезнаходження, затримання і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності російської агентурної групи", - додав речник СБУ.

Теми: СБУвійна
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