Викрито мережу російських агенток, які мали допомогти ДРГ у Миколаєві - СБУ
Служба безпеки Ураїни заявляє, що знешкодила агентурну мережу РФ, яка мала забезпечити проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Миколаїв.
Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко
Пряма мова: "Встановлено, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з числа місцевих жителів".
Деталі: Агентурну групу складали жінки – колишні українські військовослужбовиці з підрозділів, дислокованих у регіоні.
Для отримання секретних відомостей, у тому числі позицій українських підрозділів, зловмисниці намагалися "в темну" використовувати чинних військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.
За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.
Після "успішного" виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим – обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини, вказує Дехтяренко.
В ході слідчо-оперативних дій в обласному центрі було затримано активних учасників ворожої групи.
Під час обшуків за місцями їх проживання правоохоронці виявили:
▪️засоби зв’язку,
▪️флеш-накопичувачі з доказами підривної діяльності,
▪️гроші, виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів.
Наразі затриманим повідомлено про підозру в державній зраді. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Тривають невідкладні заходи для встановлення місцезнаходження, затримання і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності російської агентурної групи", - додав речник СБУ.