Разоблачена сеть агенток РФ, которые должны были помочь ДРГ в Николаеве - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что обезвредила агентурную сеть РФ, которая должна была обеспечить проникновение вражеских диверсионно-разведывательных групп в Николаев.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "Установлено, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей".

Детали: Агентную группу составляли женщины – бывшие украинские военнослужащие из подразделений, дислоцированных в регионе.

Для получения секретных сведений, в том числе позиций украинских подразделений, злоумышленницы пытались "в темную" использовать действующих военнослужащих. То есть выспрашивали у них секретную информацию в дружеском разговоре.

По указаниям куратора, агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву.

ВИДЕО ДНЯ

После "успешного" выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим – обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины, указывает Дехтяренко.

В ходе следственно-оперативных действий в областном центре были задержаны активные участники вражеской группы.

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили:

▪️средства связи,

▪️флеш-накопители с подтверждениями подрывной деятельности,

▪деньги, выделенные на обеспечение деятельности ДРГ оккупантов.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в государственной измене. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Продолжаются безотлагательные меры по установлению местонахождения, задержания и привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности российской агентурной группы", - добавил спикер СБУ.