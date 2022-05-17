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Італійський енергогігант відкриє рахунок в рублях для оплати за російський газ

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 18:24

Італійський енергетичний гігант Eni SpA повідомив, що відкриє рахунки у рублях та в євро в російському "Газпромбанку", щоб здійснювати оплату за поставлений російський газ.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Рішення прийняте для того, щоб гарантувати своєчасні платежі і уникнути перебоїв з постачанням газу. 

Як відзначає агентство, компанія пішла на цей крок у той час, як Європейський Союз уникав письмового викладу нових докладних вказівок щодо постачання газу після того, як президент Росії Владімір Путін наполіг на тому, щоб за газ платили в рублях.

У вівторок компанія заявила, що нові процедури Eni будуть нейтральними з погляду як витрат, так і ризиків, і не будуть несумісні з санкціями. Платіжне зобов'язання може бути виконане переказом у євро, наголосила Eni.

Підконтрольна державі компанія заявила, що її рішення було прийнято у погодженні з італійським урядом і відповідно до санкцій.

Компанія додала, що відкриває рахунки у двох валютах з запобіжною метою.

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На цей момент ЄС випустив два набори інструкцій щодо оплати за газ, обидва залишають простір для тлумачення.

Європейська комісія заявила у вівторок, що компанії не повинні виконувати вимоги Москви про відкриття банківського рахунку в рублях для оплати газу, навіть незважаючи на те, що блок продовжує уникати письмового оформлення цього обмеження. 

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив минулого тижня, що "немає офіційної заяви про те, що означає порушення санкцій", і що на сьогоднішній день "ніхто ніколи нічого не говорив про те, чи порушують платежі в рублях санкції".

Eni стикається з кінцевим терміном сплати за російський газ приблизно до 20 травня.

Країни та компанії протягом тижнів вимагали від Європейської комісії ясності щодо того, як вони можуть здійснювати платежі, не порушуючи санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну.

Теми: Італіяенергетика
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