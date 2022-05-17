Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Итальянский энергогигант откроет счет в рублях для оплаты газа

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 18:24

Итальянский энергетический гигант Eni SpA сообщил, что откроет счета в рублях и евро в российском "Газпромбанке", чтобы производить оплату за поставленный российский газ.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Решение принято для того, чтобы гарантировать своевременные платежи и избежать перебоев с поставкой газа.

Реклама:

Как отмечает агентство, компания пошла на этот шаг в то время, как Европейский Союз избегал письменного изложения новых подробных указаний по поставкам газа после того, как президент России Владимир Путин настоял на том, чтобы за газ платили в рублях.

Во вторник компания заявила, что новые процедуры Eni будут нейтральны с точки зрения как расходов, так и рисков, и не будут несовместимы с санкциями. Платежное обязательство может быть исполнено переводом в евро, подчеркнула Eni.

Подконтрольная государству компания заявила, что его решение было принято в согласовании с итальянским правительством и в соответствии с санкциями.

ВИДЕО ДНЯ

Компания добавила, что открывает счета в двух валютах в целях предосторожности.

К настоящему моменту ЕС выпустил два набора инструкций по оплате газа, оба оставляют простор для толкования.

Европейская комиссия заявила во вторник, что компании не должны выполнять требования Москвы об открытии банковского счета в рублях для оплаты газа, даже несмотря на то, что блок продолжает избегать письменного оформления этого ограничения.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на прошлой неделе, что "нет официального заявления о том, что означает нарушение санкций", и что на сегодняшний день "никто никогда ничего не говорил о том, нарушают ли платежи в рублях санкции".

Eni сталкивается с конечным сроком оплаты за российский газ примерно до 20 мая.

Страны и компании неделями требовали от Европейской комиссии ясности относительно того, как они могут осуществлять платежи, не нарушая санкций, введенных после вторжения России в Украину.

Темы: Италияэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Италия
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: