Итальянский энергогигант откроет счет в рублях для оплаты газа

Итальянский энергетический гигант Eni SpA сообщил, что откроет счета в рублях и евро в российском "Газпромбанке", чтобы производить оплату за поставленный российский газ.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Решение принято для того, чтобы гарантировать своевременные платежи и избежать перебоев с поставкой газа.

Как отмечает агентство, компания пошла на этот шаг в то время, как Европейский Союз избегал письменного изложения новых подробных указаний по поставкам газа после того, как президент России Владимир Путин настоял на том, чтобы за газ платили в рублях.

Во вторник компания заявила, что новые процедуры Eni будут нейтральны с точки зрения как расходов, так и рисков, и не будут несовместимы с санкциями. Платежное обязательство может быть исполнено переводом в евро, подчеркнула Eni.

Подконтрольная государству компания заявила, что его решение было принято в согласовании с итальянским правительством и в соответствии с санкциями.

Компания добавила, что открывает счета в двух валютах в целях предосторожности.

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К настоящему моменту ЕС выпустил два набора инструкций по оплате газа, оба оставляют простор для толкования.

Европейская комиссия заявила во вторник, что компании не должны выполнять требования Москвы об открытии банковского счета в рублях для оплаты газа, даже несмотря на то, что блок продолжает избегать письменного оформления этого ограничения.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил на прошлой неделе, что "нет официального заявления о том, что означает нарушение санкций", и что на сегодняшний день "никто никогда ничего не говорил о том, нарушают ли платежи в рублях санкции".

Eni сталкивается с конечным сроком оплаты за российский газ примерно до 20 мая.

Страны и компании неделями требовали от Европейской комиссии ясности относительно того, как они могут осуществлять платежи, не нарушая санкций, введенных после вторжения России в Украину.