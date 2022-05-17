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"Всего лишь ухо отрезали. А могли БТР-ом четвертовать": СБУ публікує нове перехоплення

Валентина РоманенкоВівторок, 17 травня 2022, 18:27

Служба безпеки України отримала нові докази звірств окупантів на Харківщині: вони вихваляються катуванням українських військових та обстрілами мирних селищ.

Джерело: нова розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ

Деталі: Окупант, який ще не так давно намагався просунутися на Харківщині, захоплено розповідає своєму батьку, як артою накрили мирне селище у Харківський області і зайнялися там мародерством. Він також описує катування полонених.

Пряма мова: "Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. Это еще нормально, мягко... А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить…

Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь".

Додатково: СБУ нагадує, що всі злочини РФ документу.ться, а українські захисники вибивають ворога на Харківському напрямку, щоб відкинути його до кордону РФ.

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Теми: війнаСБУ
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