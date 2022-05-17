"Всего лишь ухо отрезали. А могли БТР-ом четвертовать": СБУ публикует новый перехват

Служба безопасности Украины получила новые доказательства зверств оккупантов в Харьковской области: они хвастаются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков.

Источник: новый разговор российских захватчиков, перехваченный СБУ

Детали: Оккупант, еще недавно пытавшийся продвинуться на Харьковщине, восторженно рассказывает своему отцу, как артой накрыли мирный поселок в Харьковской области и занялись там мародерством. Он также описывает пытки пленных.

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Прямая речь: "Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. Это еще нормально, мягко... А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить…

Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь".

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Дополнительно: СБУ напоминает, что все преступления РФ документируются, а украинские защитники выбивают врага на Харьковском направлении, чтобы отбросить его к границе РФ.