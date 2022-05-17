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Зеленський обговорив із Макроном порятунок військових із "Азовсталі"

Альона Мазуренко Вівторок, 17 травня 2022, 19:22
Зеленський обговорив із Макроном порятунок військових із Азовсталі
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном порятунок військових із "Азовсталі", пальне для України, санкції та вступ України до ЄС.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України.

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Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС".

Передісторія: 

  • Раніше в одному із інтерв'ю Зеленський розповів, що Макрон пропонував піти на поступки щодо суверенітету України, щоб зберегти обличчя президенту РФ Володимиру Путіну.
  • Зеленський також заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але на умовах діалогу, а не ультиматумів.

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Теми: ЗеленськийМакронАзов
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