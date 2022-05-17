Зеленський обговорив із Макроном порятунок військових із "Азовсталі"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном порятунок військових із "Азовсталі", пальне для України, санкції та вступ України до ЄС.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Завершив тривалу й насичену телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Розповів про перебіг бойових дій, операцію з порятунку військових з "Азовсталі" та бачення перспектив переговорного процесу. Порушив питання про постачання пального до України.

Йшлося також про оборонну підтримку від Франції, підготовку 6-го пакету санкцій, можливі шляхи експорту української аграрної продукції. Предметно обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС".

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