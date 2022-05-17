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Зеленский обсудил с Макроном спасение военных из "Азовстали"

Алена МазуренкоВторник, 17 мая 2022, 19:22
Зеленский обсудил с Макроном спасение военных из Азовстали
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном спасение военных из "Азовстали", горючее для Украины, санкции и вступление Украины в ЕС.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину.

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Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС".

Предыстория:

  • Ранее в одном из интервью Зеленский рассказал, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо президенту РФ Владимиру Путину.
  • Зеленский также заявил, что готов к переговорам с Путиным, но на условиях диалога, а не ультиматумов.

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Темы: ЗеленскийМакронАзов
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