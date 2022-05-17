Зеленский обсудил с Макроном спасение военных из "Азовстали"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном спасение военных из "Азовстали", горючее для Украины, санкции и вступление Украины в ЕС.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину.

Реклама:

Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС".

Предыстория:

Ранее в одном из интервью Зеленский рассказал, что Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо президенту РФ Владимиру Путину.

Зеленский также заявил, что готов к переговорам с Путиным, но на условиях диалога, а не ультиматумов.