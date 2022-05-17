Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Світовий рекорд": топ-дипломат ЄС прокоментував втрати Росії у війні

Вівторок, 17 травня 2022, 19:21

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у вівторок, що, якщо цифри та звіти підтвердяться, то російська армія зазнала "вражаючих втрат" під час свого вторгнення в Україну.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я б не ризикнув висувати гіпотезу про те, як довго Росія зможе чинити опір... Якщо правда, що Росія втратила 15% своїх військ з початку війни, то це світовий рекорд втрат армії, яка здійснила вторгнення" - заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому для нападу на Україну.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяЄС
Головне сьогодні

У Путіна запевняють, що не можуть першими завдати ядерного удару

Потік на в'їзд в Україну б'є рекорди з початку війни

оновлено від 9:29Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя

Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ у НАТО

Британська розвідка: Брат Кадирова був польовим командиром в Маріуполі

Аналітики: РФ могла дати згоду на евакуацію з "Азовсталі", щоб проголосити Маріуполь своїм

Усі новини...
Росія
У РФ сантехніка подорожчала на 20-70%: найбільше – раковини й унітази
На Луганщині росіяни обстріляли з "Градів" евакуаційний автобус
Ставленик Кремля у Криму заявив, що побував в окупованому Херсоні
Останні новини
12:10
У Путіна запевняють, що не можуть першими завдати ядерного удару
12:03
Які послуги є безкоштовними для пацієнтів у стаціонарі – пояснює МОЗ
11:59
Україна продовжує платити за своїми боргами: чи виправдано це
11:59
Потік на в'їзд в Україну б'є рекорди з початку війни
11:44
Глава МЗС Туреччини і Блінкен зустрінуться у США на тлі "вето Ердогана" для Швеції і Фінляндії у НАТО
11:38
"Мы вообще-то миротворцы. Но вам всем п*здец…" Як три покоління однієї сім'ї 35 днів жили в окупованому росіянами селі
11:36
Кадиров вважає, що росіяни самі мають мобілізуватися - навколо Путіна
11:34
Росіяни грабують колекціонерів Херсонщини і вивозять експонати у Крим – розвідка
11:29
фотоОкупанти зруйнували маріупольську синагогу
11:22
Росіяни вперше очолили рейтинг іноземних покупців житла в Туреччині – Bloomberg
Усі новини...