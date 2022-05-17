"Світовий рекорд": топ-дипломат ЄС прокоментував втрати Росії у війні

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив у вівторок, що, якщо цифри та звіти підтвердяться, то російська армія зазнала "вражаючих втрат" під час свого вторгнення в Україну.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі зустрічі міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я б не ризикнув висувати гіпотезу про те, як довго Росія зможе чинити опір... Якщо правда, що Росія втратила 15% своїх військ з початку війни, то це світовий рекорд втрат армії, яка здійснила вторгнення" - заявив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому для нападу на Україну.