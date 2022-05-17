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"Мировой рекорд": топ-дипломат ЕС прокомментировал потери России в войне

Вторник, 17 мая 2022, 19:21

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил во вторник, что, если цифры и отчеты подтвердятся, то российская армия понесла "впечатляющие потери" во время своего вторжения в Украину.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе встречи министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я бы не рискнул выдвигать гипотезу о том, как долго Россия сможет сопротивляться... Если правда, что Россия потеряла 15% своих войск с начала войны, то это мировой рекорд потерь армии, совершившей вторжение" - заявил Жозеп Боррель.

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Напомним, ранее британская разведка сообщала, что наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

По данным британской разведки, Россия, по всей вероятности, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале для нападения на Украину.

Темы: РосcияЕС
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