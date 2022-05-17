На Донеччині росіяни атакували підприємство Knauf Україна

На Донеччині російські війська атакували авіацією приміщення підприємства Knauf Україна.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook

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Дослівно: "Важливе для області підприємство – Knauf Україна – було атаковане сьогодні російською авіацією.

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Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати.

На щастя, під час авіаудару ніхто не постраждав".

Деталі: Кириленко підкреслив, що росіяни навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями.