На Донеччині росіяни атакували підприємство Knauf Україна
Вівторок, 17 травня 2022, 19:43
На Донеччині російські війська атакували авіацією приміщення підприємства Knauf Україна.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook
Дослівно: "Важливе для області підприємство – Knauf Україна – було атаковане сьогодні російською авіацією.
Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати.
На щастя, під час авіаудару ніхто не постраждав".
Деталі: Кириленко підкреслив, що росіяни навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями.