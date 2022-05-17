Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донеччині росіяни атакували підприємство Knauf Україна

Катерина ТищенкоВівторок, 17 травня 2022, 19:43
На Донеччині росіяни атакували підприємство Knauf Україна
фото з Facebook Кириленка

На Донеччині російські війська атакували авіацією приміщення підприємства Knauf Україна.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook

 
усі фото з Facebook Кириленка

Дослівно: "Важливе для області підприємство – Knauf Україна – було атаковане сьогодні російською авіацією.

Реклама:

Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати.

На щастя, під час авіаудару ніхто не постраждав".

 

Деталі: Кириленко підкреслив, що росіяни навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьбізнесвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Донецька область
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: