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На Донеччині росіяни атакували підприємство Knauf Україна

Катерина ТищенкоВівторок, 17 травня 2022, 19:43
фото з Facebook Кириленка

На Донеччині російські війська атакували авіацією приміщення підприємства Knauf Україна.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook

 
усі фото з Facebook Кириленка

Дослівно: "Важливе для області підприємство – Knauf Україна – було атаковане сьогодні російською авіацією.

Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати.

На щастя, під час авіаудару ніхто не постраждав".

 

Деталі: Кириленко підкреслив, що росіяни навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями.

Теми: Донецька областьбізнесвійна
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