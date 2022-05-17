В Донецкой области россияне атаковали предприятие Knauf Украина
Вторник, 17 мая 2022, 19:43
В Донецкой области россияне атаковали авиацией помещения предприятия Knauf Украина.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook
Дословно: "Важное для области предприятие – Knauf Украина – было атаковано сегодня российской авиацией.
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От ударов пострадали помещения предприятия, произошел пожар. Спасатели ГСЧС пытаются его обуздать.
К счастью, во время авиаудара никто не пострадал".
Детали: Кириленко подчеркнул, что россияне умышленно разрушают промышленность Донецкой области, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями.
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