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В Донецкой области россияне атаковали предприятие Knauf Украина

Катерина ТищенкоВторник, 17 мая 2022, 19:43
фото с Facebook Кириленко

В Донецкой области россияне атаковали авиацией помещения предприятия Knauf Украина.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook

 
Все фото с Facebook Кириленко

Дословно: "Важное для области предприятие – Knauf Украина – было атаковано сегодня российской авиацией.

От ударов пострадали помещения предприятия, произошел пожар. Спасатели ГСЧС пытаются его обуздать.

К счастью, во время авиаудара никто не пострадал".

 

Детали: Кириленко подчеркнул, что россияне умышленно разрушают промышленность Донецкой области, пытаясь уничтожить то, что отстраивалось годами и десятилетиями.

Темы: Донецкая областьбизнесвойна
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