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Російська армія використовує цивільний аеропорт у Бєлгороді – Схеми

Мазуренко Альона Вівторок, 17 травня 2022, 20:29

Супутник зафіксував, що армія РФ використовує з військовою метою аеропорт у місті Бєлгород (РФ), який раніше обслуговував тільки цивільні рейси. 

Джерело: "Радіо Свобода", "Схеми"

Деталі: Зокрема, Planet Labs зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту 8 гелікоптерів та декілька автівок.

Військовий експерт вважає, що гелікоптери на території аеропорту - це Мі-8.

Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також знаходяться палатки. За словами експерта, в них може перебувати особовий склад або зберігатись бойові комплекти чи паливо.

 

В східній частині аеропорту на супутникових знімках можна помітити сліди від проїзду автомобільної техніки.

Частина території поблизу – розкопана.

ВІДЕО ДНЯ

Член правління "Українського мілітарного центру" Юрій Збанацький припускає, що російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт для того, щоб евакуювати поранених та загиблих з зони бойових дій, або в якості перевалочного пункту для дозаправки бортів.

Теми: Росіяаеропортвійна
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