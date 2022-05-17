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Російська армія використовує цивільний аеропорт у Бєлгороді – Схеми

Альона Мазуренко Вівторок, 17 травня 2022, 20:29
Російська армія використовує цивільний аеропорт у Бєлгороді – Схеми

Супутник зафіксував, що армія РФ використовує з військовою метою аеропорт у місті Бєлгород (РФ), який раніше обслуговував тільки цивільні рейси. 

Джерело: "Радіо Свобода", "Схеми"

Деталі: Зокрема, Planet Labs зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту 8 гелікоптерів та декілька автівок.

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Військовий експерт вважає, що гелікоптери на території аеропорту - це Мі-8.

Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також знаходяться палатки. За словами експерта, в них може перебувати особовий склад або зберігатись бойові комплекти чи паливо.

 

В східній частині аеропорту на супутникових знімках можна помітити сліди від проїзду автомобільної техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Частина території поблизу – розкопана.

Член правління "Українського мілітарного центру" Юрій Збанацький припускає, що російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт для того, щоб евакуювати поранених та загиблих з зони бойових дій, або в якості перевалочного пункту для дозаправки бортів.

Теми: Росіяаеропортвійна
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