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Российская армия использует гражданский аэропорт в Белгороде – Схемы

Алена МазуренкоВторник, 17 мая 2022, 20:29
Российская армия использует гражданский аэропорт в Белгороде – Схемы

Спутник зафиксировал, что армия РФ использует в военных целях аэропорт в городе Белгород (РФ), ранее обслуживавший только гражданские рейсы.

Источник: "Радио Свобода", "Схемы"

Детали: В частности, Planet Labs зафиксировал 14 мая на территории гражданского аэропорта 8 вертолетов и несколько автомобилей.

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Военный эксперт считает, что вертолеты на территории аэропорта – это Ми-8.

Наряду со взлетной полосой, где расположены вертолеты, также находятся палатки. По словам эксперта, в них может находиться личный состав или храниться боевые комплекты или топливо.

 

В восточной части аэропорта на спутниковых снимках можно увидеть следы от проезда автомобильной техники.

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Часть территории поблизости – раскопана.

Член правления "Украинского милитарного центра" Юрий Збанацкий предполагает, что российские военные могут использовать гражданский аэропорт для того, чтобы эвакуировать раненых и погибших из зоны боевых действий или в качестве перевалочного пункта для дозаправки бортов.

Темы: Росcияаэропортвойна
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