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У Сербії понад 100 погроз вибухами за два дні, прем’єрка пов’язує це з дружбою з РФ

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 21:20

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що понад 100 погроз вибухами, які спричинили масову евакуацію шкіл і громадських місць, були частиною тиску на Белград з-за кордону через його відмову ввести санкції проти Росії через війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Погрози електронною поштою надіслано до більш ніж 100 шкіл і місць проведення заходів, включаючи будівлю президента, мости, торгові центри, ресторани, зоопарк Белграда та футбольний стадіон.

Під час обшуку місць у понеділок та вівторок вибухові пристрої не виявили.

Ана Брнабіч, не надавши доказів і не вказавши додаткових подробиць, заявила що повідомлення надійшли з-за кордону через позицію Сербії щодо Росії.

"Ми єдина країна в Європі, яка не ввела санкції проти Росії, і... ці погрози вибухами є тиском з-за кордону через нашу відмову вводити санкції", - сказала вона.

Міністр внутрішніх справ Александар Вулін заявив, що повідомлення вибухи були "частиною спеціальної війни" проти Сербії, додавши, що поліція, яка підпорядкована його міністерству, веде розслідування.

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У квітні президент Сербії Александар Вучич звинуватив Україну та невідому країну ЄС у тому, що вони стоять за серією фальшивих погроз щодо літаків Air Serbia, які здійснюють регулярні рейси до Москви. Україна відкинула звинувачення Вучича як "безпідставні".

Теми: Сербія
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