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В Сербии более 100 угроз взрывами за два дня, премьер связывает это с дружбой с РФ

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 21:20

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что более 100 угроз взрывами, повлекшими за собой массовую эвакуацию школ и общественных мест, были частью давления на Белград из-за границы из-за его отказа ввести санкции против России из-за войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Угрозы по электронной почте направлены в более чем 100 школ и мест проведения мероприятий, включая здание президента, мосты, торговые центры, рестораны, зоопарк Белграда и футбольный стадион.

В ходе обыска мест в понедельник и вторник взрывные устройства не обнаружили.

Ана Брнабич, не предоставив доказательств и не указав дополнительных подробностей, заявила, что сообщения поступили из-за границы из-за позиции Сербии в отношении России.

"Мы единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, и... эти угрозы взрывами являются давлением из-за границы из-за нашего отказа вводить санкции", - сказала она.

Министр внутренних дел Александар Вулин заявил, что сообщения о взрывах были "частью специальной войны" против Сербии, добавив, что полиция, подчиненная его министерству, ведет расследование.

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В апреле президент Сербии Александар Вучич обвинил Украину и неизвестную страну ЕС в том, что они стоят за серией фальшивых угроз в отношении самолетов Air Serbia, совершающих регулярные рейсы в Москву. Украина отвергла обвинения Вучича как "безосновательные".

Темы: Сербия
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