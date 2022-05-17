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На Донеччині окупанти вбили 7 людей за добу

Мазуренко Альона Вівторок, 17 травня 2022, 21:27

Внаслідок воєнних дій РФ на Донеччині 17 травня загинули 7 мирних мешканців області. 

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 17 травня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини: 2 у Бахмутському, 2 у Бахмуті, 1 в Авдіївці, 1 у Дробишевому і 1 у Соледарі. Ще 6 людей дістали поранення.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 9 цивільним, пораненим на Луганщині".

Деталі: При цьому, за словами Кириленка, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійна
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