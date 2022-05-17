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В Донецкой области оккупанты убили 7 человек в сутки

Алена МазуренкоВторник, 17 мая 2022, 21:27
В Донецкой области оккупанты убили 7 человек в сутки

В результате военных действий РФ в Донецкой области 17 мая погибли 7 мирных жителей области.

Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 17 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмутском, 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке, 1 в Дробышеве и 1 в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения.

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Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 9 гражданским, раненым в Луганской области".

Детали: При этом, по словам Кириленко, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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