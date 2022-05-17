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Фінляндія і Швеція передадуть заявки на вступ до НАТО у середу вранці

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 22:26

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу вранці зустрінеться з послами Фінляндії та Швеції при Альянсі, які офіційно передадуть йому заявку своїх країн на вступ до НАТО.

Про це повідомила пресслужба НАТО у вівторок ввечері, пише "Європейська правда".

Столтенберг зустрінеться з послом Фінляндії при НАТО Клаусом Корхоненом і послом Швеції при НАТО Акселем Вернхоффом о 8:00 за брюссельським часом (9:00 за київським часом).

Зустріч, під час якої, як очікується, посли передадуть наміри зі своїх столиць про бажання приєднатися до НАТО, транслюватиметься у прямому ефірі на сайті Альянсу.

У вівторок міністри закордонних справ Фінляндії і Швеції підписали листи до Єнса Столтенберга, у яких висловлене бажання обох країн стати членами Альянсу.

Фінляндія і Швеція, які десятиліттями дотримувалися принципу неприєднання до військових союзів, змінили свою позіцию після вторгнення Росії в Україну.

Вступ до НАТО в обох країнах підтримують як політики, так і суспільство.

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Читайте детальніше на цю тему: Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу



Теми: НАТОФінляндіяШвеція
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