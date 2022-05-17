Финляндия и Швеция передадут заявки на вступление в НАТО в среду утром

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утром встретится с послами Финляндии и Швеции при Альянсе, которые официально передадут ему заявку своих стран на вступление в НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО во вторник вечером, пишет "Европейская правда".

Столтенберг встретится с послом Финляндии при НАТО Клаусом Корхоненом и послом Швеции при НАТО Акселем Вернхоффом в 8:00 по брюссельскому времени (9:00 по киевскому времени).

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Встреча, в ходе которой, как ожидается, послы передадут намерения из своих столиц о желании присоединиться к НАТО, будет транслироваться в прямом эфире на сайте Альянса.

Во вторник министры иностранных дел Финляндии и Швеции подписали письма Енсу Столтенбергу, в которых выражено желание обеих стран стать членами Альянса.

Финляндия и Швеция, десятилетиями соблюдавшие принцип неприсоединения к военным союзам, изменили свою позицию после вторжения России в Украину.

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Вступление в НАТО в обеих странах поддерживают как политики, так и общество.

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