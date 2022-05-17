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Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 22:42

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському виділити додаткову зброю в найближчі дні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йшлося у телефонній розмові двох лідерів у вівторок, сказано в заяві Єлисейського палацу. 

Макрон підтвердив, що поставки зброї з Франції "продовжуватимуться та посилюватимуться в найближчі дні та тижні, як і доставка гуманітарної допомоги".

Макрон також заявив, що заявка України на членство в Європейському Союзі буде розглянута під час засідання саміту ЄС в червні. Розгляд заявки буде ґрунтуватися на думці, яку висловить Європейська комісія, і "в дусі, висловленому на саміті у Версалі всіма державами-членами, які заявили, що Україна є частиною європейської сім’ї", сказано у повідомленні палацу.

Також президенти обговорили гарантії безпеки, які Франція може надати Україні в рамках міжнародної угоди для забезпечення поваги суверенітету та територіальної цілісності країни.

Зеленський і Макрон також обговорили питання евакуації захисників із заводу "Азовсталь", а також "виклик для продовольчої безпеки та можливі шляхи експорту українського зерна, від якого залежить харчування значної частини світу".

За словами палацу, телефонна розмова двох президентів тривала годину 10 хвилин і була довгою та змістовною.

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Теми: ЗеленськийМакронзброя
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