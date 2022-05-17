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Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 22:42

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому выделить дополнительное оружие в ближайшие дни.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорилось в телефонном разговоре двух лидеров во вторник, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Макрон подтвердил, что поставки оружия из Франции будут "продолжаться и усиливаться в ближайшие дни и недели, как и доставка гуманитарной помощи".

Макрон также заявил, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на заседании саммита ЕС в июне. Рассмотрение заявки будет основываться на мнении, которое выразит Европейская комиссия, и "в духе, высказанном на саммите в Версале всеми государствами-членами, заявившими, что Украина является частью европейской семьи", говорится в сообщении дворца.

Президенты обсудили гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения для обеспечения уважения суверенитета и территориальной целостности страны.

Зеленский и Макрон также обсудили вопросы эвакуации защитников с завода "Азовсталь", а также "вызов для продовольственной безопасности и возможные пути экспорта украинского зерна, от которого зависит питание значительной части света".

По словам дворца, телефонный разговор двух президентов длился час 10 минут и был долгим и содержательным.

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Темы: ЗеленскийМакроноружие
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