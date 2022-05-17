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Протиповітряна оборона України ліквідувала 15 ворожих цілей

Валентина РоманенкоВівторок, 17 травня 2022, 22:41

За добу вівторка 17 травня Протиповітряна оборона України ліквідувала 15 повітряних цілей ворога.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Протиповітряна оборона Сухопутних військ 17 травня уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще один БпЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних Сил України.

Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей:

- 11 БпЛА (ОТР);

- 4 крилаті ракети.

Дослівно: "17 травня ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога".

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