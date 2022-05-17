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Противовоздушная оборона Украины ликвидировала 15 вражеских целей

Валентина РоманенкоВторник, 17 мая 2022, 22:41

За сутки вторника 17 мая противовоздушная оборона Украины ликвидировала 15 воздушных целей врага.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Противовоздушная оборона Сухопутных войск 17 мая поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Еще один БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Всего за сутки поражено 15 воздушных целей:

– 11 БпЛА (ОТР);

- 4 крылатых ракеты.

Дословно: "17 мая ударная авиация Воздушных сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага".

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