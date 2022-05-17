Росія хоче вийти з СОТ та ВООЗ

Міністерство закордонних справ РФ підготовило перелік угод із міжнародними організаціями, які пропонується денонсувати.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російський Комерсант, серед цих пропозицій – вихід РФ із Світової організації торгівлі (СОТ) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Видання цитує віцеспікера Держдуми РФ Пьотра Толстого. "Росія вийшла з Ради Європи, тепер на черзі вихід із СОТ та ВООЗ, які щодо нашої країни знехтували всіма зобов'язаннями", - стверджує він.

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Остаточне рішення буде прийнято після консультацій із Радою федерації (верхньою палатою російського парламенту).

Втім, настої у РФ свідчать про те, що країна вийде з цих організацій. Зокрема, за словами Толстого, Росії треба переглянути всі договори, які "завдають не користі, а прямої шкоди".

Нагадаємо, Росія стала членом СОТ у 2012 році. При цьому після початку російсько-української війни постало питання про її виключення, проте технічно ця процедура була майже неможлива.

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Тоді Європейський Союз, США, Канада, а також інші країни "Великої сімки" прийняли рішення позбавити Росію режиму найбільшого сприяння (РНС), що де-факто означає позбавлення РФ привілеїв, що дає членство у СОТ.

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В свою чергу, Всесвітня організація охорони здоров’я 10 травня підтримала резолюцію, проєкт якої подала Україна. У ВООЗ пообіцяли вивчити можливості переносу офісу з Москви, а також відмовились від семінарів, конференцій та інших заходів у РФ.