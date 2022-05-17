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Россия хочет выйти из ВТО и ВОЗ

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 22:55

Министерство иностранных дел РФ подготовило список соглашений с международными организациями, которые предлагается денонсировать.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский КоммерсантЪ, среди этих предложений – выход РФ из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Издание цитирует вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого. "Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны пренебрегли всеми обязательствами", - утверждает он.

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Окончательное решение будет принято после консультаций с Советом Федерации (верхней палатой российского парламента).

Впрочем, настои у РФ свидетельствуют о том, что страна выйдет из этих организаций. В частности, по словам Толстого, России нужно пересмотреть все договоры, которые "наносят не пользу, а прямой вред".

Напомним, Россия стала членом ВТО в 2012 году. При этом после начала российско-украинский войны возник вопрос об ее исключении, однако технически эта процедура была почти невозможна.

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Тогда Европейский Союз, США, Канада, а также другие страны "Большой семерки" приняли решение лишить Россию режима наибольшего содействия (РНС), что де-факто означает лишение РФ привилегий, что дает членство в ВТО.

Подробнее об этом – в статье С агрессором не торгуем: как Запад приступил к блокированию импорта из РФ

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения 10 мая поддержала резолюцию, проект которой подала Украина. В ВОЗ пообещали изучить возможности переноса офиса из Москвы, а также отказались от семинаров, конференций и других мер в РФ.

Темы: Росcия
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