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Deutsche Bahn допомагає експортувати українське зерно

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 23:16

За словами міністра транспорту Німеччини Фолькера Віссінга, компанія Deutsche Bahn почала перевезення залізницею для підтримки експорту зерна з України. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel Online.

Зокрема, DB Cargo, яка об’єднує всю національну та міжнародну діяльність Deutsche Bahn у сфері залізничних вантажних перевезень, перебуває в процесі створення "залізничного мосту", яким можна було б перевозити велику кількість сільськогосподарської продукції в порти Північного моря та Адріатики, заявив міністр у вівторок у Берліні. 

DB Cargo вже їздить від імені приватних експортерів зерна з України. Керівник залізниці Ріхард Лутц розповів про два-три поїзди на день з України через Польщу та відповідні термінали до Західної Європи.

Експорт зерна через морські порти України зупинився через війну Росії. Це ставить під загрозу постачання до Північної Африки та Азії, зокрема.

Як повідомлялося, Єврокомісія 12 травня запропонувала план заходів, щоб допомогти Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію.

Читайте також: Якої допомоги ЄС потребує Україна, щоб зберегти свій експорт,

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а також: Заблоковані порти – не вирок. Куди Україна перенаправляє експортні потоки і що з цього виходить.

Теми: Німеччинаекспорт
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