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Deutsche Bahn помогает экспортировать украинское зерно

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 23:16

По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, компания Deutsche Bahn начала перевозку по железной дороге для поддержки экспорта зерна из Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel Online.

В частности, DB Cargo, объединяющая всю национальную и международную деятельность Deutsche Bahn в сфере железнодорожных грузовых перевозок, находится в процессе создания "железнодорожного моста", которым можно было бы перевозить большое количество сельскохозяйственной продукции в порты Северного моря и Адриатики, заявил министр во вторник в Берлине.

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DB Cargo уже ездит от имени частных экспортеров зерна из Украины. Руководитель железной дороги Рихард Лутц рассказал о двух-трех поездах в день из Украины через Польшу и соответствующие терминалы в Западную Европу.

Экспорт зерна через морские порты Украины остановился из-за войны войны России. Это ставит под угрозу поставки в Северную Африку и Азию, в частности.

Как сообщалось, Еврокомиссия 12 мая предложила план мер, чтобы помочь Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию.

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Темы: Германияэкспорт
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