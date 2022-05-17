Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Deutsche Bahn помогает экспортировать украинское зерно

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 23:16

По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, компания Deutsche Bahn начала перевозку по железной дороге для поддержки экспорта зерна из Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel Online.

В частности, DB Cargo, объединяющая всю национальную и международную деятельность Deutsche Bahn в сфере железнодорожных грузовых перевозок, находится в процессе создания "железнодорожного моста", которым можно было бы перевозить большое количество сельскохозяйственной продукции в порты Северного моря и Адриатики, заявил министр во вторник в Берлине.

DB Cargo уже ездит от имени частных экспортеров зерна из Украины. Руководитель железной дороги Рихард Лутц рассказал о двух-трех поездах в день из Украины через Польшу и соответствующие терминалы в Западную Европу.

Экспорт зерна через морские порты Украины остановился из-за войны войны России. Это ставит под угрозу поставки в Северную Африку и Азию, в частности.

Как сообщалось, Еврокомиссия 12 мая предложила план мер, чтобы помочь Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию.

Читайте также: Какая помощь ЕС нужна Украине, чтобы сохранить экспорт,

ВИДЕО ДНЯ

а также: Заблокированные порты – не приговор. Куда Украина перенаправляет экспортные потоки и что из этого получается.

Темы: Германияэкспорт
Главное сегодня

У Путина уверяют, что не могут первыми нанести ядерный удар

Поток на въезд в Украину бьет рекорды с начала войны

обновлено от 9:29Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Британская разведка: Брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе

Аналитики: РФ могла дать согласие на эвакуацию из "Азовстали", чтобы провозгласить Мариуполь своим

Все новости...
Германия
Зеленский заявил о "продуктивных переговорах" с Шольцем о санкциях и вступлении в ЕС
Германия передала Украине противотанковые гранатометы и мины
Германия и Австрия прогнозируют договоренность о шестом пакете санкций против РФ за несколько дней
Последние новости
12:50
В Украине возобновили программу аренды государственного имущества
12:36
ПВО сбила еще один российский самолет – 57 бригада мотопехотинцев
12:35
Зеленский предлагает продолжить военное положение
12:20
Кабмин до конца года освободил от арендной платы ФЛП, которые пошли в армию после 24 февраля
12:10
У Путина уверяют, что не могут первыми нанести ядерный удар
12:05
Исследование показало, бизнес каких стран быстрее выходит из России, а каких медленнее
12:03
Какие услуги бесплатны для пациентов в стационаре – объясняет Минздрав
11:59
Украина продолжает платить по своим долгам: оправдано ли это
11:59
Поток на въезд в Украину бьет рекорды с начала войны
11:44
Глава МИД Турции и Блинкен встретятся в США
Все новости...