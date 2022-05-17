Deutsche Bahn помогает экспортировать украинское зерно
По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, компания Deutsche Bahn начала перевозку по железной дороге для поддержки экспорта зерна из Украины.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel Online.
В частности, DB Cargo, объединяющая всю национальную и международную деятельность Deutsche Bahn в сфере железнодорожных грузовых перевозок, находится в процессе создания "железнодорожного моста", которым можно было бы перевозить большое количество сельскохозяйственной продукции в порты Северного моря и Адриатики, заявил министр во вторник в Берлине.
DB Cargo уже ездит от имени частных экспортеров зерна из Украины. Руководитель железной дороги Рихард Лутц рассказал о двух-трех поездах в день из Украины через Польшу и соответствующие терминалы в Западную Европу.
Экспорт зерна через морские порты Украины остановился из-за войны войны России. Это ставит под угрозу поставки в Северную Африку и Азию, в частности.
Как сообщалось, Еврокомиссия 12 мая предложила план мер, чтобы помочь Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию.
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