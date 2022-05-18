Чехія хоче продовжити надзвичайний стан через біженців з України

Уряд Чехії хоче продовжити режим надзвичайного стану, запровадженого через наплив біженців з України, ще на місяць - до кінця червня.

Про це повідомляє Česká televize, пише "Європейська правда".

Палата представників ще має схвалити пропозицію уряду. Вона розгляне її у четвер. За чинними нормами режим надзвичайного стану закінчиться 31 травня.

Він дає змогу уряду вживати далекосяжних кризових заходів щодо ситуації з біженцями без схвалення парламенту.

"Поки що ми можемо впоратися з безпрецедентною хвилею біженців, але для того, щоб продовжувати так добре керувати ситуацією, ми домовилися, що необхідно буде просити Палату депутатів продовжити надзвичайний стан ще на тридцять днів", - сказав глава уряду Петер Фіала.

Від початку російського вторгнення 24 лютого понад 345 тисяч українців отримали дозвіл на перебування в Чехії. Ймовірно, деякі з них вже покинули країну.

У 2020 та 2021 роках в Чехії неодноразово вводився режим надзвичайного стану, щоб краще боротися з пандемією коронавірусу.

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Урядовці наголошують, що, на відміну від надзвичайного стану під час епідемії коронавірусу, цього разу він не обмежує громадян Чехії.

Чехія запровадила надзвичайний стан у зв’язку з прибуттям тисяч людей, які тікають від війни в Україні, на початку березня.