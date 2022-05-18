Чехия хочет продолжить чрезвычайное положение из-за беженцев из Украины

Правительство Чехии хочет продлить режим чрезвычайного положения, введенного из-за наплыва беженцев из Украины, еще на месяц - до конца июня.

Об этом сообщает Česká televize, пишет "Европейская правда".

Палате представителей еще предстоит одобрить предложение правительства. Она рассмотрит его в четверг. По действующим нормам режим чрезвычайного положения закончится 31 мая.

Он позволяет правительству принимать далеко идущие кризисные меры по ситуации с беженцами без одобрения парламента.

"Пока мы можем справиться с беспрецедентной волной беженцев, но для того, чтобы продолжать так хорошо управлять ситуацией, мы договорились, что необходимо будет просить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение еще на тридцать дней", - сказал глава правительства Петер Фиала.

С начала российского вторжения 24 февраля более 345 тысяч украинцев получили разрешение на жительство в Чехии. Вероятно, некоторые из них уже покинули страну.

В 2020 и 2021 годах в Чехии неоднократно вводился режим чрезвычайного положения, чтобы лучше бороться с пандемией коронавируса.

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Чиновники отмечают, что, в отличие от чрезвычайного положения во время эпидемии коронавируса, на этот раз он не ограничивает граждан Чехии.

Чехия ввела чрезвычайное положение в связи с прибытием тысяч людей, бегущих от войны в Украину, в начале марта.