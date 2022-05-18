Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дніпро: Росіяни випустили дві ракети, одну збила ППО, але є жертва

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 07:03
Дніпро: Росіяни випустили дві ракети, одну збила ППО, але є жертва
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі спрацювала протиповітряна оборона - вона збила одну з двох ракет, випущених росіянами, внаслідок атаки жінка отримала поранення. 

Джерело: Повітряне командування "Схід", голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Дослівно: "Дніпро. Успішно спрацювала ППО. Подробиці згодом".

Реклама:

Деталі: У Командуванні нагадують, що не слід публікувати фото і відео з прив'язкою до місцевості.

Оновлено. Згодом Валентин Резніченко повідомив, що ППО збила одну ракету.

Дослівно: "Одну ракету наша ППО збила. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки. Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Дніпро
Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю
Застрелений у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних
Очільник МВС про стрілянину в Дніпрі: У правовій державі не б'ють поліцейських
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: