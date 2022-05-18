Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпро: Росіяни випустили дві ракети, одну збила ППО, але є жертва

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 07:03
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі спрацювала протиповітряна оборона - вона збила одну з двох ракет, випущених росіянами, внаслідок атаки жінка отримала поранення. 

Джерело: Повітряне командування "Схід", голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Дослівно: "Дніпро. Успішно спрацювала ППО. Подробиці згодом".

Деталі: У Командуванні нагадують, що не слід публікувати фото і відео з прив'язкою до місцевості.

Оновлено. Згодом Валентин Резніченко повідомив, що ППО збила одну ракету.

Дослівно: "Одну ракету наша ППО збила. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки. Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано".

Теми: Дніпро
Головне сьогодні

У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл

Віце-прем'єр РФ запропонував Україні купувати електроенергію із захопленої Запорізької АЕС

Глава Євроради виступив за термінову активізацію процесу розширення ЄС

мапаМайже по всій Україні оголошено повітряну тривогу

Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть продовжити до кінця літа

Азовське море може вимерти через бомбардування "Азовсталі" – міськрада Маріуполя

Усі новини...
Дніпро
Росіяни обстріляли центр Дніпра, зупинено рух потягів
У Дніпрі прибрали понад десяток пам’ятних знаків, пов’язаних з СРСР
Як у Дніпрі фіксують воєнні злочини проти довкілля
Останні новини
22:25
фотоОкупанти поранили і вивезли у Білорусь: історія 14-річного хлопця з Ягідного
22:25
Президент Хорватії хоче блокувати членство Фінляндії і Швеції в НАТО
22:23
Містяни масово повертаються до Харкова, але влада не поділяє оптимізму
22:13
Головний переговорник РФ лякає, що Польща хоче "відгризти" в України території
22:09
НБУ: відновлення роботи українських підприємств пригальмувало
22:03
Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки
21:58
Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії
21:47
БЕБ: Загальна сума арештованих активів РФ та Білорусі сягає 30 мільярдів
21:45
Перелому на полі бою в найближчі тижні не станеться – джерело в НАТО
21:43
На Донеччині та Луганщині росіяни за день вбили 15 цивільних, з них дві родини з дітьми
Усі новини...