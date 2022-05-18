Дніпро: Росіяни випустили дві ракети, одну збила ППО, але є жертва

У Дніпрі спрацювала протиповітряна оборона - вона збила одну з двох ракет, випущених росіянами, внаслідок атаки жінка отримала поранення.

Джерело: Повітряне командування "Схід", голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Дослівно: "Дніпро. Успішно спрацювала ППО. Подробиці згодом".

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Деталі: У Командуванні нагадують, що не слід публікувати фото і відео з прив'язкою до місцевості.

Оновлено. Згодом Валентин Резніченко повідомив, що ППО збила одну ракету.

Дослівно: "Одну ракету наша ППО збила. Уламки впали на приватне подвір’я. Поранено жінку. Пошкоджено 2 будинки. Інша ракета втрапила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано".