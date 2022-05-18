Днепр: Россияне выпустили две ракеты, одну сбила ПВО, но есть жертва
Среда, 18 мая 2022, 07:03
В Днепре сработала противовоздушная оборона – она сбила одну из двух ракет, выпущенных россиянами, в результате атаки женщина получила ранения.
Источник: Воздушное командование "Восток", глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Дословно: "Днепр. Успешно сработала ПВО. Подробности вскоре".
Детали: В Командовании напоминают, что не следует публиковать фото и видео с привязкой к местности.
Обновлено. Впоследствии Валентин Резниченко сообщил, что ПВО сбила одну ракету.
Дословно: "Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен".