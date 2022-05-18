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Днепр: Россияне выпустили две ракеты, одну сбила ПВО, но есть жертва

Анастасия КалатурСреда, 18 мая 2022, 07:03
Днепр: Россияне выпустили две ракеты, одну сбила ПВО, но есть жертва
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре сработала противовоздушная оборона – она сбила одну из двух ракет, выпущенных россиянами, в результате атаки женщина получила ранения.

Источник: Воздушное командование "Восток", глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Дословно: "Днепр. Успешно сработала ПВО. Подробности вскоре".

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Детали: В Командовании напоминают, что не следует публиковать фото и видео с привязкой к местности.

Обновлено. Впоследствии Валентин Резниченко сообщил, что ПВО сбила одну ракету.

Дословно: "Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен".

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Темы: Днепр
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