Днепр: Россияне выпустили две ракеты, одну сбила ПВО, но есть жертва

В Днепре сработала противовоздушная оборона – она сбила одну из двух ракет, выпущенных россиянами, в результате атаки женщина получила ранения.

Источник: Воздушное командование "Восток", глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Дословно: "Днепр. Успешно сработала ПВО. Подробности вскоре".

Детали: В Командовании напоминают, что не следует публиковать фото и видео с привязкой к местности.

Обновлено. Впоследствии Валентин Резниченко сообщил, что ПВО сбила одну ракету.

Дословно: "Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен".