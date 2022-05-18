Росіяни обстріляли Миколаїв: є постраждалий

Вранці 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, у результаті чого сталося руйнування та виникла пожежа у приватному секторі.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "Зранку 18 травня після ворожого ракетного удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва".

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Фото ДСНС

Деталі: Наразі відомо про 1 постраждалого, який отримав осколкові поранення.

Фото ДСНС

Вогнеборці пожежу на площі 50 кв. м. загасили.