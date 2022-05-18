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Росіяни обстріляли Миколаїв: є постраждалий

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 08:51
Фото ДСНС

Вранці 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, у результаті чого сталося руйнування та виникла пожежа у приватному секторі.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "Зранку 18 травня після ворожого ракетного удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва". 

 
Фото ДСНС

Деталі: Наразі відомо про 1 постраждалого, який отримав осколкові поранення. 

 
Фото ДСНС 

Вогнеборці пожежу на площі 50 кв. м. загасили.

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Теми: Миколаїввійна
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