Россияне обстреляли Николаев: есть пострадавший
Среда, 18 мая 2022, 08:51
Утром 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего произошло разрушение и возник пожар в частном секторе.
Источник: ГСЧС в Facebook
Дословно ГСЧС: "Утром 18 мая после вражеского ракетного удара произошло разрушение и возник пожар в частном жилищном секторе в Ингульском районе г. Николаева".
Реклама:
Детали: Сейчас известно об 1 пострадавшем, получившем осколочные ранения.
Спасатели пожар на площади 50 кв. м. потушили.