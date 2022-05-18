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Россияне обстреляли Николаев: есть пострадавший

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 08:51
Россияне обстреляли Николаев: есть пострадавший
Фото ГСЧС

Утром 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего произошло разрушение и возник пожар в частном секторе.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "Утром 18 мая после вражеского ракетного удара произошло разрушение и возник пожар в частном жилищном секторе в Ингульском районе г. Николаева". 

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Фото ГСЧС

Детали: Сейчас известно об 1 пострадавшем, получившем осколочные ранения. 

 
Фото ГСЧС

Спасатели пожар на площади 50 кв. м. потушили.

Темы: Николаеввойна
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