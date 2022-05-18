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Британська розвідка: Брат Кадирова був польовим командиром в Маріуполі

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 08:46
кАДИРОВ ТА ДЕЛІМХАНОВ. ФОТО: theins.ru

Двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова - Адам Делімханов -  імовірно, був польовим командиром в Маріуполі.

Джерело: британська розвідка

Деталі: Зазначається, що спроби РФ захопити місто були невдалі та  призвели до суттєвих втрат особового складу серед російських військ.

Намагаючись подолати український опір, Росія широко використала допоміжний персонал. Це включає розгортання чеченських сил, які, ймовірно, складаються з кількох тисяч бойовиків, переважно зосереджених на маріупольському та луганському напрямках.

Ці сили, ймовірно, складаються як із окремих добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії, які зазвичай займаються охороною влади Кадирова.

Як повідомляється, Кадиров, імовірно, здійснює особистий нагляд за розгортанням.

Це розгортання демонструє серйозні проблеми Росії із ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє розколу серед командування, яке ускладнює наступ РФ.  

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Теми: МаріупольКадиров
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