Британська розвідка: Брат Кадирова був польовим командиром в Маріуполі

Двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова - Адам Делімханов - імовірно, був польовим командиром в Маріуполі.

Джерело: британська розвідка

Деталі: Зазначається, що спроби РФ захопити місто були невдалі та призвели до суттєвих втрат особового складу серед російських військ.

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Намагаючись подолати український опір, Росія широко використала допоміжний персонал. Це включає розгортання чеченських сил, які, ймовірно, складаються з кількох тисяч бойовиків, переважно зосереджених на маріупольському та луганському напрямках.

Ці сили, ймовірно, складаються як із окремих добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії, які зазвичай займаються охороною влади Кадирова.

Як повідомляється, Кадиров, імовірно, здійснює особистий нагляд за розгортанням.

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Це розгортання демонструє серйозні проблеми Росії із ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє розколу серед командування, яке ускладнює наступ РФ.