Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: Брат Кадирова був польовим командиром в Маріуполі

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 08:46
Британська розвідка: Брат Кадирова був польовим командиром в Маріуполі
кАДИРОВ ТА ДЕЛІМХАНОВ. ФОТО: theins.ru

Двоюрідний брат голови Чечні Рамзана Кадирова - Адам Делімханов -  імовірно, був польовим командиром в Маріуполі.

Джерело: британська розвідка

Деталі: Зазначається, що спроби РФ захопити місто були невдалі та  призвели до суттєвих втрат особового складу серед російських військ.

Реклама:

Намагаючись подолати український опір, Росія широко використала допоміжний персонал. Це включає розгортання чеченських сил, які, ймовірно, складаються з кількох тисяч бойовиків, переважно зосереджених на маріупольському та луганському напрямках.

Ці сили, ймовірно, складаються як із окремих добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії, які зазвичай займаються охороною влади Кадирова.

Як повідомляється, Кадиров, імовірно, здійснює особистий нагляд за розгортанням.

ВІДЕО ДНЯ

Це розгортання демонструє серйозні проблеми Росії із ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє розколу серед командування, яке ускладнює наступ РФ.  

Теми: МаріупольКадиров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Окупанти обстріляли Одещину з Чорного моря
Росіяни обстріляли школу забороненими боєприпасами – згоріла вщент
Кадиров вважає, що росіяни самі мають мобілізуватися - навколо Путіна
У Міноборони РФ стверджують, що з "Азовсталі" вийшли 959 людей
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: