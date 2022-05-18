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Британская разведка: Брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе

Анастасия КалатурСреда, 18 мая 2022, 08:46
КАДЫРОВ И ДЕЛИМХАНОВ. ФОТО: theins.ru

Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова – Адам Делимханов – вероятно, был полевым командиром в Мариуполе.

Источник: британская разведка

Детали: Отмечается, что попытки РФ захватить город были неудачными и привели к существенным потерям личного состава среди российских войск.

Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательный персонал. Это включает в себя развертывание чеченских сил, которые, вероятно, состоят из нескольких тысяч боевиков, преимущественно сосредоточенных на мариупольском и луганском направлениях.

Эти силы, вероятно, состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии, обычно занимающихся охраной власти Кадырова.

Как сообщается, Кадыров, предположительно, осуществляет личное наблюдение за развертыванием.

Это развертывание демонстрирует серьезные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует расколу среди командования, осложняющего наступление РФ.

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Темы: МариупольКадыров
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