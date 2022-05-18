Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: Брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе

Анастасия КалатурСреда, 18 мая 2022, 08:46
Британская разведка: Брат Кадырова был полевым командиром в Мариуполе
КАДЫРОВ И ДЕЛИМХАНОВ. ФОТО: theins.ru

Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова – Адам Делимханов – вероятно, был полевым командиром в Мариуполе.

Источник: британская разведка

Детали: Отмечается, что попытки РФ захватить город были неудачными и привели к существенным потерям личного состава среди российских войск.

Реклама:

Пытаясь преодолеть украинское сопротивление, Россия широко использовала вспомогательный персонал. Это включает в себя развертывание чеченских сил, которые, вероятно, состоят из нескольких тысяч боевиков, преимущественно сосредоточенных на мариупольском и луганском направлениях.

Эти силы, вероятно, состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений Национальной гвардии, обычно занимающихся охраной власти Кадырова.

Как сообщается, Кадыров, предположительно, осуществляет личное наблюдение за развертыванием.

ВИДЕО ДНЯ

Это развертывание демонстрирует серьезные проблемы России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует расколу среди командования, осложняющего наступление РФ.

Темы: МариупольКадыров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Оккупанты обстреляли Одесскую область из Черного моря
Россияне обстреляли школу запрещенными боеприпасами – сгорела дотла
Кадыров считает, что россияне сами должны мобилизоваться – вокруг Путина
В Минобороны РФ утверждают, что с "Азовстали" вышли 959 человек
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: