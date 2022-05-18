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Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ у НАТО

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 09:20

Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, офіційно запускаючи процедуру, яка завершить десятиліття нейтралітету Фінляндії і близько 200 років нейтралітету Швеції.

"Це чудовий день у критичний момент для нашої безпеки… Кожна країна має право обирати свій шлях. Ви зробили свій вибір після ретельно демократичного процесу, і я вітаю ваше рішення приєднатися до НАТО. Ви - наші найближчі партери, і ваше членство збільшить нашу спільну безпеку. Це історичний момент", - заявив Єнс Столтенберг. 

Тепер заявки країн має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

Про те, як змінить приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО безпекову ситуацію у Європі, які труднощі можливі у цьому процесі та що це змінює для України - у статті Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

Теми: ФінляндіяШвеція
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