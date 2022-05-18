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Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

"Европейская правда"Среда, 18 мая 2022, 09:20

Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, официально запуская процедуру, которая завершит десятилетие нейтралитета Финляндии и около 200 лет нейтралитета Швеции.

"Это прекрасный день в критический момент для нашей безопасности… Каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после тщательно демократического процесса, и я приветствую ваше решение присоединиться к НАТО. Вы – наши ближайшие партеры, и ваше членство увеличит нашу общую безопасность. Это исторический момент", - заявил Йенс Столтенберг.

Теперь заявки стран должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе.

О том, как изменит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО ситуацию в Европе, какие трудности возможны в этом процессе и что это меняет для Украины - в статье Двери НАТО открываются: что изменяет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс

Темы: ФинляндияШвеция
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