Російського гімнаста дискваліфікували на рік за букву Z на формі

Міжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала на 1 рік російського гімнаста Івана Куляка, який вийшов на нагородження у формі із буквою Z на грудях.

Джерело: Дисциплінарний комітет Міжнародної федерації гімнастики

Дослівно Дисциплінарний комітет: "Дисциплінарна комісія дискваліфікувала російського гімнаста на рік. На російського гімнаста Івана Куляка наклали санкції… за демонстрацію літери "Z" (символ російського вторгнення в Україну – ред.) під час Кубка світу у Досі у березні 2022 року".

Деталі: На етапі Кубка світу в Досі Куляк зайняв третє місце у змаганні на паралельних брусах.

На нагородження росіянин вийшов у формі із літерою Z. Після цього проти Куляка відкрили дисциплінарну справу.

Тепер дискваліфікований Куляк має повернути бронзову медаль та призовий фонд у розмірі 500 швейцарських франків або еквівалент у доларах США. А також виплатити компенсацію судових витрат у розмірі 2000 швейцарських франків.

Також російському спортсмену заборонено протягом 1 року з дати ухвалення цього рішення брати участь у будь-яких змаганнях під егідою Міжнародної федерації гімнастики.

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Куляк має право оскаржити це рішення протягом 21 дня.

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