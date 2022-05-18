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Российского гимнаста дисквалифицировали на год за букву Z на форме

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 09:36
Иван Куляк. Фото npr.org

Международная федерация гимнастики дисквалифицировала на 1 год российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение в форме с буквой Z на груди.

Источник: Дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики  

Дословно Дисциплинарный комитет: "Дисциплинарная комиссия дисквалифицировала российского гимнаста на год. Российский гимнаст Иван Куляк подвергся санкциям… за демонстрацию буквы "Z" (символ российского вторжения в Украину – ред.) во время Кубка мира в Дохе в марте 2022 года".

Детали: На этапе Кубка мира в Дохе Куляк занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях.

На награждение росссиянин вышел в форме с буквой Z. После этого против Куляка открыли дисциплинарное дело.

Теперь дисквалифицированный Куляк должен вернуть бронзовую медаль и призовой фонд в размере 500 швейцарских франков или эквивалент в долларах США. А также выплатить компенсацию судебных издержек в размере 2000 швейцарских франков.

Также российскому спортсмену запрещено в течение 1 года с даты принятия этого решения участвовать в каких-либо соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики.  

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Куляк имеет право обжаловать это решение в течение 21 дня.

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Темы: Росcиявойнаспорт
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