На Київщині приборкують лісову пожежу: горить 45 га трави, врятовано жінку
Середа, 18 травня 2022, 09:44
На Київщині співробітники ДСНС приборкують лісову пожежу, врятували жительку села Страхолісся.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: 17 травня поблизу села Страхолісся Вишгородського району виникло загорання лісової підстилки. Під час пожежі вогнеборці врятували місцеву мешканку.
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Повідомляється, що о 02:10 18 травня рятувальники локалізували пожежу на площі 45 гектарів. Про причини пожежі наразі не повідомляється.
Дослівно ДСНС: "Станом на 09:00 спостерігається тління сухої трави і пнів. До гасіння залучено 16 рятувальників та 4 од. техніки.
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Також спостерігаються опади у вигляді дощу".