На Київщині приборкують лісову пожежу: горить 45 га трави, врятовано жінку

На Київщині співробітники ДСНС приборкують лісову пожежу, врятували жительку села Страхолісся.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 17 травня поблизу села Страхолісся Вишгородського району виникло загорання лісової підстилки. Під час пожежі вогнеборці врятували місцеву мешканку.

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Повідомляється, що о 02:10 18 травня рятувальники локалізували пожежу на площі 45 гектарів. Про причини пожежі наразі не повідомляється.

Дослівно ДСНС: "Станом на 09:00 спостерігається тління сухої трави і пнів. До гасіння залучено 16 рятувальників та 4 од. техніки.

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Також спостерігаються опади у вигляді дощу".